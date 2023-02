Garnacho publicó una foto y todo Barcelona enloqueció

Noticias

Y bueno, en competiciones Europeas, el Barcelona sigue sin hacer un buen papel. Esta vez los dirigidos por Xavi cayeron eliminados en dieciseisavos de final de la Europa League 2022-23 ante el Manchester United y ya solo les queda LaLiga.

Posterior al compromiso, Alejandro Garnacho, jugador del equipo del Old Trafford, hizo una publicación refiriéndose a que pasó el equipo grande, cosa que no gustó para nada al barcelonismo.

«Pasa de ronda el equipo grande», publicó el argentino en su cuenta de Twitter con una foto haciendo el particular festejo de Pedri.

Pasa de ronda el equipo grande pic.twitter.com/X4QcV8LlHX — Alejandro Garnacho (@agarnacho7) February 23, 2023

Ante esta publicación, hinchas del Barcelona no tardaron en mostrar su malestar y en comentarios le dejaron su recado. «¿Y tu que has ganado? Aparte de entrenar con Messi», «Quiere atención. No es más. Tranquilo Alejandro, el fútbol siempre da revanchas. Espero que te rías siempre. Más trabajo pero sobretodo HUMILDAD, que no has ganado nada aún», «Menudo payaso estás hecho amigo», «Tú lo único que quieres es un poco de protagonismo y atención, porqué no eres NADIE. La envidia es muy mala. Ya te gustaría estar al nivel de Pedri…», fueron algunos de los comentrarios que recibió.

