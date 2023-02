Jake Paul vs Tommy Fury: Cartelera, Fecha, Predicción, Precio de PPV, Hora y Canales EN VIVO, Guía completa

Box

La superestrella de las redes sociales Jake Paul ha visto muchos nocauts de carrete destacados en su breve carrera en el boxeo. Esos nocauts han llegado contra otras personalidades de las redes sociales, un ex jugador de la NBA y ex campeones de MMA. Ahora, Paul finalmente intentará terminar su disputa con un boxeador profesional cuando se enfrente a Tommy Fury este 26 de febrero en Arabia Saudita.

Fecha, Horario y Canal Paul vs Fury

Sede: Diriyah Arena, Diriyah, Arabia Saudita

Fecha: Domingo 26 de febrero de 2023

Horario: 11:00 am PT / 2:00 pm ET en Estados Unidos. 12:00 pm de México y Centroamérica. 1:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Bolivia, Puerto Rico y Venezuela. 3:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

Canal: ESPN en Latinoamérica.

Streaming: PPV ESPN+ en Estados Unidos a 49.99 USD.

Jake Paul vs Tommy Fury

Se suponía que Paul (6-0, 4 KO) se enfrentaría a Tommy Fury, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury, solo para ver la pelea caer por segunda vez cuando se prohibió a Fury ingresar a los Estados Unidos. Ahora, los dos parecen haber resuelto las cosas con la pelea organizada en Arabia Saudita.

Paul, de 26 años, pudo pelear solo una vez en 2022 después de que los múltiples retrasos ante Fury le impidieran programar otro combate. Anotó su victoria más impresionante hasta la fecha cuando superó a Anderson Silva y anotó una caída tardía en la pelea. Fury, mientras tanto, cuenta con una marca de 8-0 con cuatro nocauts a su nombre, pero su nivel de competencia también ha carecido de un gran desafío o amenaza.

Cartelera Paul vs Fury

Jake Paul -190 vs Tommy Fury +160 – Peso Crucero

Ilunga Makabu (C) -190 vs Badou Jack +160 Título de peso crucero de WBC

Predicción Paul vs Fury

Para aquellos que esperaban que Paul obtuviera su merecido contra un boxeador, todavía tendrán esperanzas. Fury está subdesarrollado y es posible que mentalmente no esté preparado para el desafío. No hay duda de que Paul puede actuar bajo las luces brillantes y una presión significativa, ya que se enfrentó a una oposición más severa que cualquiera en el historial de Fury.

Demasiadas cosas caen a favor de Paul. No hay nada que hayamos visto en las peleas de Fury que lo coloque por delante de Paul en cualquier categoría importante. La velocidad, el poder, la experiencia y el acondicionamiento favorecen a Paul. Esta pelea no es tan peligrosa como se está haciendo creer para la estrella de YouTube, aunque también luce difícil pensar en el KO por el tamaño de Fury y ser un peleandor profesional.

En esta gran batalla entre luchadores de poca monta, esperamos que Paul salga victorioso.

Predicción: Jake Paul por decisión

Last modified: febrero 24, 2023

Etiquetas: Jake Paul