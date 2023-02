Espanyol vs Mallorca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 22 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Abrimos la actividad de este sábado 25 de febrero en la jornada 23 de LaLiga 2022-2023 en España con un duelo con sabor mexicano, donde el Espanyol buscará sumar una nueva victoria que los aleje de la zona de descenso, pero tendrán que recibir al Mallorca que sabe que es vital el sumar en su dura visita al Cornella-ElPrat.

Hora y Canal Espanyol vs Mallorca

Sede: RCDE Stadium, Barcelona, España

Hora: 2:00 pm de España. 7:00 am México y Centroamérica. 8:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:00 am de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 10:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: DirecTV Sports en Sudamérica. SKY Sports en México y Centroamérica

Streaming: ESPN+ en Estados Unidos.

Espanyol vs Mallorca en VIVO

El cuadro del Espanyol ha cumplido con una temporada muy irregular que los tiene peleando en la parte baja de la tabla, aunque fuera de la zona de descenso que es su principal objetivo. Después de 22 jornadas suman 5 victorias, 9 empates y han caído derrotados en 8 ocasiones.

Los Periquitos vienen de una valiosísima victoria en la jornada pasada cuando visitaron a Elche logrando superarlos con solitaria anotación de Sergi Darder al 90+2, con César Montes no estando convocado por lesión.

Por su parte, Mallorca ha sido una de las revelaciones del campeonato peleando en media tabla lejos de la zona de descenso, aunque saben que no pueden aflojar. Ellos suman 9 victorias, 4 empates y han perdido en 9 choques.

Los dirigidos por Javier Aguirre vienen de una grandísima victoria en la jornada pasada cuando recibieron al Villarreal logrando superarlos 4-2 con doblete de Dani Rodríguez y anotaciones de Tino Kadewere y Vedat Muriqi.

Tanto el Espanyol como el Mallorca saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por la salvación; en la tabla general encontramos a los Periquitos en la treceava posición con 24 puntos, mientras que los Piratas son octavos con 31 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Espanyol vs Mallorca.

