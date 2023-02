Bayern Múnich vs Union Berlin EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 22 Bundesliga 2022-23

Bundesliga

Partidazo de poder a poder nos espera este domingo 26 de febrero en la jornada 22 de la Bundesliga 2022-2023, cuando el Bayern Múnich busque dar un golpe de autoridad que los consolide en la cima de la tabla, pero tendrán una muy dura prueba al recibir al Union Berlin que llega con la motivación a tope listos para salir con vida de su visita al Allianz Arena.

Sede: Allianz Arena, Múnich, Alemania

Hora: 5:30 pm de Alemania. 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México.

Streaming: Star+ en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

El cuadro del Bayern Múnich se mantiene como el rival a vencer en Alemania, aunque es una realidad que no se ha visto tan poderoso como en otras ocasiones y sus números son una muestra al sumar 12 victorias, 7 empates y han sido vencidos en un par de ocasiones.

Los Bávaros justamente vienen de caer derrotados en la jornada pasada cuando visitaron al Borussia Monchenglabach siendo superados 3-2, pero en gran parte por la expulsión de Dayot Upamecano a los 8 minutos.

Por su parte, el Union Berlin ha sido el equipo revelación de la temporada peleando palmo a palmo por la cima, sin embargo en la jornada pasada apenas igualaron en casa 0-0 ante el Schalke, eso los dejó con 13 victorias, 4 empates y 4 derrotas.

Die Eisernen tuvo actividad a media semana logrando su boleto a los octavos de final de la Europa League al vencer 3-1 al Ajax con goles de Robin Knoche, Josip Juranovic y Danilho.

Tanto el Bayern Múnich como el Union Berlin saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad en la lucha por la cima; en la tabla general encontramos a los Bávaros como líderes con 43 puntos, mientras que Die Eisernen también suma 43 unidades en esta Bundesliga que se mantiene cerrada. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Bayern Múnich vs Union Berlin.

