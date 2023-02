Manchester United vs West Ham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver FA Cup 2022-2023

Premier League 2022-2023

Gran partido tendremos este miércoles 1 de marzo siguiendo con al quinta ronda de la FA Cup 2022-2023, cuando el Manchester United busque seguir con su gran inercia que los mantenga en carrera por otro título, pero tendrán que recibir a un West Ham que saldrá decidido a sorprender en la cancha del Old Trafford.

Hora y Canal Manchester United vs West Ham

Sede: Old Trafford, Manchester, Inglaterra

Hora: 7:45 pm de Reino Unido. 1:45 pm de México y Centroamérica. 2:45 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 3:45 pm de Bolivia y Venezuela. 4:45 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 11:45 am PT / 2:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica

Manchester United vs West Ham en VIVO

El cuadro del Manchester United viene haciendo muy bien las cosas peleando por la Premier League, mientras que el pasado domingo se proclamaron campeones de la Copa de la Liga venciendo 2-0 al Newcastle en la gran final.

Los Red Devils no tuvieron demasiados problemas en la cuarta ronda de la FA Cup, el pasado 28 de enero, cuando vencieron 3-1 al Reading con doblete de Casemiro y uno más de Frederico Rodrigues.

Por su parte, el West Ham ha tenido una campaña difícil en la Premier peleando por su salvación, pero vienen de una gran victoria el pasado sábado goleando 4-0 al Nottingham Forest con doblete de Danny Ings.

Los Hammers no tuvieron demasiados problemas en la cuarta ronda de la FA Cup, el pasado 30 de enero, cuando doblegaron 0-2 al Derby County con goles de Jarrod Bowen y Michail Antonio.

Tanto el Manchester United como el West Ham saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse la victoria y el boleto a la siguiente ronda. En los pronósticos los Red Devils son favoritos, pero los Hammers saldrán con todo por la sorpresa. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Manchester United vs West Ham.

