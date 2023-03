Gran Premio de Bahréin EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Posiciones en Directo, Checo Pérez Formula 1 2023

Formula 1

La temporada 2023 de Fórmula Uno comienza con el Gran Premio de Bahérin este domingo 5 de marzo.

Hora y Canal Gran Premio de Bahréin

Sede: Circuito Internacional de Baréin, Bahréin

Hora: 4:00 pm de Europa. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Bolivia y Venezuela. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Premium en México. ESPN en Sudamérica. ESPN Deportes en Estados Unidos.

Gran Premio de Bahréin en VIVO 2023

Max Verstappen saldrá en la pole position cuando comienza su búsqueda para reclamar su tercer Campeonato de Pilotos de F1 consecutivo después de haber alcanzado la victoria el año pasado, con el Red Bull una vez más luciendo como una bestia mala después de que Sergio Pérez se clasificara segundo.

Lewis Hamilton y George Russell esperan dejar atrás un miserable 2022 en el Mercedes, pero cualquier esperanza de que se restablezca su dominio anterior parece estar fuera de lugar.

También está, como siempre, Ferrari a considerar, ya que la nueva Scuderia dirigida por Fred Vasseur busca poner su casa en orden y lidiar con la presión de una carrera por el título, en caso de que tengan el ritmo.

Un potencial contendiente comodín tampoco puede ser descartado con Aston Martin como los primeros favoritos para ser el «caballo negro», guiado por el astuto Fernando Alonso.

Parrilla de Salida Completa:

Foto: @F1

Predicción GP Bahrein 2023

Una gran sorpresa: el modelo está desvaneciendo a Pérez a pesar de que viene de una buena temporada en la que obtuvo dos victorias, 11 podios y terminó tercero en la clasificación de Fórmula 1. Checo estaba en la lucha para darle a Red Bull un doblete en la clasificación de F1 de 2022, pero terminó en el podio en ocho de sus últimas 14 carreras y terminó tres puntos detrás de LeClerc.

Y Pérez ha luchado enormemente en el Circuito Internacional de Bahrein. En 2022, sufrió una falla mecánica tardía y terminó 18º. También ocupó el puesto 18 en 2020 durante su última temporada con BWT Racing y su único podio en Bahrein fue en 2014 cuando estaba con Sahara Force India. Esa es una gran razón por la que el modelo tiene a Pérez terminando el podio nuevamente en el GP de Bahrein 2023, pero el ganador no será otro que Max Verstappen que dominará para alzarse con su primer triunfo de la campaña.

