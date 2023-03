Sampdoria vs Salernitana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 25 Serie A 2022-23

Serie A

Abrimos las emociones de este domingo 5 de marzo en la jornada 25 de la Serie A 2022-2023, cuando la Sampdoria busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los mantenga en la lucha por la salvación, pero recibirán al Salernitana que saldrá con todo en su visita al Luigi Ferraris.

Hora y Canal Sampdoria vs Salernitana

Sede: Estadio Luigi Ferraris, Génova, Italia

Hora: 3:00 pm de Italia. 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Bolivia y Venezuela. 11:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. Paramount+ en Estados Unidos.

Sampdoria vs Salernitana en VIVO

El cuadro de la Sampdoria ha tenido una campaña muy dura que los tiene hundidos en la tabla tras sumar apenas 2 victorias, 5 empates y han perdido en 17 ocasiones tras 24 fechas, por lo que están desesperados por sumar este domingo.

Blucerchiati viene de un amargo descalabro en la jornada pasada cuando visitaron a la Lazio siendo superados 1-0 con gol a 10 minutos del final.

Por su parte, el Salernitana ha tenido una temporada agridulce al estar peleando en la zona baja, pero fuera del descenso que es su principal objetivo. Ellos cosechan 6 victorias, 6 empates y han perdido en 12 juegos.

El equipo de Guillermo Ochoa viene de una gran victoria en la jornada pasada cuando recibieron al Monza logrando superarlos 3-0 con goles de Lassana Coulibaly, Grigoris Kastanos y Antonio Candreva.

Tanto la Sampdoria como el Salernitana saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de sumar para seguir luchando por su salvación; en la tabla general encontramos al Blucerchiati en el último puesto con 11 puntos, mientras que I Granate está en el lugar 16 con 24 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Sampdoria vs Salernitana.

