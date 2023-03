Nicaragua vs New York Mets EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Béisbol 2023

Béisbol

Continuamos con la intensa actividad de este miércoles 8 de marzo en los duelos de preparación rumbo al Clásico Mundial de Béisbol 2023, cuando Nicaragua busque demostrar que tiene calidad para competir ante cualquier rival, tendrá una buena prueba al medirse al New York Mets que saldrá a imponer condiciones en el Clover Park.

Hora y Canal Nicaragua vs New York Mets

Sede: Clover Park, Port St. Lucie, Florida, Estados Unidos

Hora: 5:10 pm de Nicaragua. 7:10 pm de Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 3:10 pm PT / 6:10 pm ET en Estados Unidos.

Streaming: MLB

Nicaragua vs New York Mets en VIVO

La escuadra de Nicaragua se prepara para una histórica partipación en el Clásico Mundial de Béisbol donde buscará hacer un papel digno. Debutarán el sábado enfrentándose a Puerto Rico, por lo que es vital el llegar a punto.

Los Pinoleros son considerados los rivales más débiles del sector D que comparten, además de los Boricuas, con Venezuela, República Dominicana e Israel, así que intentarán dar la sorpresa.

Por su parte, los New York Mets se están preparando para una nueva temporada de la MLB donde buscarán ser protagonistas y pelear por las instancias finales, por lo que este Spring Training es vital para sus objetivos.

Los Mets han tenido una buena preparación destacando las victorias 15-1 ante los Marlins el pasado sábado, así como el 7-1 ante los Cardinals el domingo. El día de ayer se enfrentaron a los Houston Astros.

Tanto Nicaragua como los New York Mets saben de la importancia de este juego ya que los dos se están preparando para sus respectivas competencias, aunque la presión y obligación está del lado de los Pinoleros que son los que se preparan para el torneo. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Nicaragua vs New York Mets.

