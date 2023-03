Panamá vs China Taipei EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2023

Béisbol

Seguimos con la actividad de la jornada inaugural en el Clásico Mundial de Béisbol 2023 este miércoles 8 de marzo cuando Panamá haga su debut en la competencia intentando dar la primera campanada cuando se midan al anfitrión del grupo, China Taipei, que saldrá decidido a imponer su calidad y quedarse con la victoria.

Hora y Canal Panamá vs China Taipei

Sede: Taichung Stadium, Taichung, Taiwán

Hora: 7:00 pm de Taiwan. 6:00 am de México y Centroamérica. 7:00 am de Cuba, Colombia y Panamá. 8:00 am en Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 4:00 am PT / 7:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports en Estados Unidos. TeleRebelde y Cubavision en Cuba. Wapa Deportes en Puerto Rico. Teleantillas y Coral en República Dominicana. Televen, IVC y SimpleTV en Venezuela. TVN y RPCTV en Panamá. DirecTV Sports en Sudamérica.

Panamá vs China Taipei en VIVO

La escuadra de Panamá lleǵo a este Clásico Mundial por la vía de la clasificación después de vencer a Argentina y Brasil en el Sector B del Clasificatorio para firmar su boleto a la competencia.

Los Canaleros han seleccionado a Humberto Mejía como su abridor para este miércole, el lanzador de los Mets de Nueva York tendrá la misión de dar la sorpresa. Tuvieron su último duelo de preparación el domingo venciendo 8-4 a los Uni Lions de Taiwan.

Por su parte, China Taipéi tiene la misión de demostrar su calidad en el béisbol tras el gran fracaso que tuvieron en el 2017 donde quedaron eliminados en la primera fase perdiendo sus 3 partidos, así que ahora que están en casa irán por todo.

Taiwan tiene un roster muy fuerte conformado por jugadores que militan en su liga local, en la Liga de Corea y de Japón, mientras que presumen un par de jugadores de las Grandes Ligas en Tsung-Che Cheng de los Piratas y Tzu-Wei Lin de los Mellizos.

Tanto Panamá como China Taipei saben de la importancia de este partido dado que ambos quieren arrancar la competencia con el pie derecho, sería un gran golpe el iniciar con triunfo en un sector muy cerrado que comparten con Países Bajos, Cuba e Italia, de las 5 selecciones solamente las dos primeras avanzarán. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Panamá vs China Taipei.

