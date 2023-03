Venezuela vs Houston Astros EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Béisbol 2023

Béisbol

Gran juego tendremos este miércoles 8 de marzo con otro duelo de preparación rumbo al Clásico Mundial de Béisbol 2023, donde Venezuela empezará a mostrar sus armas de cara a su debut en la competencia, pero tendrá una buena prueba al medirse a los Houston Astros que saldrán decididos a imponerse en el Ballpark of the Palm Beaches.

Hora y Canal Venezuela vs Houston Astros

Sede: The Ballpark of the Palm Beaches, West Palm Beach, Florida, Estados Unidos

Hora: 7:05 pm de Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana. 3:05 pm PT / 6:05 pm ET en Estados Unidos.

Streaming: MLB

Venezuela vs Houston Astros en VIVO

La escuadra de Venezuela está afinando ya los últimos detalles de cara a su debut en el Clásico Mundial de Béisbol donde debutará el sábado midiéndose, nada más y nada menos, que a la República Dominicana, por lo que es vital el llegar a punto.

La Vinotinto trae un plantel muy poderoso, aunque, además de los Quisqueyanos, también compartirán sector con Puerto Rico, Nicaragua e Israel, de esas 5 selecciones solamente 2 avanzarán, de ahí la importancia de aprovechar este duelo de preparación y el de mañana.

Por su parte, los Houston Astros se están preparando para una nueva temporada en la MLB donde buscan mantenerse como protagonistas y pelear por el título.

Los Astros han tenido varios duelos de preparación como la victoria ante los Nationals el pasado domingo, así como una derrota ante Cardinals el lunes, mientras que el día de ayer se midieron a los Mets.

Tanto Venezuela como los Houston Astros saben de la importancia de este duelo ya que es una gran oportunidad para afinar detalles y empezar a demostrar para que estarán en sus respectivas competencias, aunque la obligación está del lado de la Vinotinto que son los que están a unos días de debutar. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Venezuela vs Houston Astros.

Venezuela vs Houston Astros EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Béisbol 2023

Last modified: marzo 7, 2023

Etiquetas: Amistoso Béisbol 2023