Venezuela vs Japón EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Béisbol

¡Duelo de titanes por el último boleto a semifinales! Este sábado, el LoanDepot Park de Miami será el escenario de una batalla épica: Venezuela frente a Japón y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los actuales campeones del mundo exponen su corona ante una ‘Vinotinto’ que llega inspirada y lista para dar el golpe más grande del torneo.

Japón llega invicto y como el gran favorito comandados por un Shohei Ohtani que respondió en la fase de grupos, sin embargo en su camino han mostrado algunas grietas defensivas que Venezuela podría aprovechar. Con el as Yoshinobu Yamamoto en la loma, los nipones buscarán imponer su jerarquía, aunque saben que un solo error ante esta ofensiva les puede costar muy caro.

Por su parte, Venezuela llega con un equipo temible liderado por Ronald Acuña Jr. y Eugenio Suárez. Los criollos saben que en un juego de eliminación directa todo puede pasar, y confían en su explosividad con el madero para silenciar a los campeones, así como en la actuación de Ranger Suárez en la lomita para contener el poder nipón. ¿Podrá el ‘Arepa Power’ destronar al ‘Rey del Béisbol’?

Nuestro pronóstico: Será un juego dramático donde Venezuela aprovechará las dudas defensivas de Japón. Gana Venezuela 5-4 y hace historia. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: marzo 14, 2026