Written by: marzo 11, 2026 Béisbol

República Dominicana vs Venezuela EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026


República Dominicana vs Venezuela

¡Llegó el día que los aficionados estábamos esperando! Este miércoles, el LoanDepot Park de Miami explota con el choque de titanes entre República Dominicana y Venezuela. No es solo un juego por el orgullo; es la batalla por el liderato invicto del Grupo D entre dos de los máximos favoritos al título mundial y aquí te dejamos todos los detalles y nuestro pronóstico.

La República Dominicana llega con una ofensiva de miedo, liderada por un Fernando Tatis Jr. que viene de hacer historia con un Grand Slam. Los quisqueyanos mandan a la loma a su as, Sandy Alcántara, buscando cobrar venganza de lo sucedido en 2023. 

Los Quisqueyanos ya están clasificados al haber ganado los 3 partidos que han disputado, además lo han hecho anotando 34 carreras, una cifra realmente espectacular.

Pero Venezuela no se queda atrás; la ‘Vinotinto’ tiene el segundo mejor pitcheo del torneo y a un Ronald Acuña Jr. encendido. Este miércoles confían en el brazo de Eduardo Rodríguez para repetirle la dosis a los dominicanos.

La Vinotinto igual está clasificada al ganar los 3 partidos disputados. Ellos vienen de vencer 4-0 a Nicaragua el lunes.

¿Podrá el ‘Plátano Power‘ imponer su ley o el ‘Arepa Power’ volverá a reinar en Miami recordando que el perdedor se tendrá que medir a Japón en cuartos de final, mientras que el ganador irá ante Corea del Sur.

Nuestro pronóstico: Será un duelo de pronóstico reservado que se definirá en las últimas entradas. Gana República Dominicana 5-4. ¿Cuál es el suyo?

Etiquetas: , , , Last modified: marzo 11, 2026
México vs Italia Previous Story
México vs Italia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Related Posts

México vs Italia

México vs Italia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Written by: marzo 11, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡México se juega todo en Houston!...

Read More
Canadá vs Cuba

Canadá vs Cuba EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Written by: marzo 11, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Duelo de vida o muerte en el...

Read More
Italia vs Estados Unidos

Italia vs Estados Unidos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Written by: marzo 10, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Duelo de invictos con sabor a...

Read More
Canadá vs Puerto Rico

Canadá vs Puerto Rico EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Written by: marzo 10, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Duelo de vida o muerte en la Isla...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *