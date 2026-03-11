República Dominicana vs Venezuela EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Béisbol

¡Llegó el día que los aficionados estábamos esperando! Este miércoles, el LoanDepot Park de Miami explota con el choque de titanes entre República Dominicana y Venezuela. No es solo un juego por el orgullo; es la batalla por el liderato invicto del Grupo D entre dos de los máximos favoritos al título mundial y aquí te dejamos todos los detalles y nuestro pronóstico.

La República Dominicana llega con una ofensiva de miedo, liderada por un Fernando Tatis Jr. que viene de hacer historia con un Grand Slam. Los quisqueyanos mandan a la loma a su as, Sandy Alcántara, buscando cobrar venganza de lo sucedido en 2023.

Los Quisqueyanos ya están clasificados al haber ganado los 3 partidos que han disputado, además lo han hecho anotando 34 carreras, una cifra realmente espectacular.

Pero Venezuela no se queda atrás; la ‘Vinotinto’ tiene el segundo mejor pitcheo del torneo y a un Ronald Acuña Jr. encendido. Este miércoles confían en el brazo de Eduardo Rodríguez para repetirle la dosis a los dominicanos.

La Vinotinto igual está clasificada al ganar los 3 partidos disputados. Ellos vienen de vencer 4-0 a Nicaragua el lunes.

¿Podrá el ‘Plátano Power‘ imponer su ley o el ‘Arepa Power’ volverá a reinar en Miami recordando que el perdedor se tendrá que medir a Japón en cuartos de final, mientras que el ganador irá ante Corea del Sur.

Nuestro pronóstico: Será un duelo de pronóstico reservado que se definirá en las últimas entradas. Gana República Dominicana 5-4. ¿Cuál es el suyo?

Last modified: marzo 11, 2026