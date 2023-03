Roma vs Real Sociedad EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Europa League 2022-23

Europa League

Partido sumamente atractivo tendremos este jueves 9 de marzo abriendo la ida de los octavos de final de la Europa League 2022-2023, cuando la Roma busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita dar el primer golpe rumbo a la siguiente fase, pero tendrá que recibir a la Real Sociedad que intentará salir con vida del Olímpico.

Hora y Canal Roma vs Real Sociedad

Sede: Estadio Olímpico, Roma, Italia

Hora: 6:45 pm de España e Italia. 11:45 am de México y Centroamérica. 12:45 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:45 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 2:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:45 am PT / 2:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica.

Streaming: Vix+ en EUA. Star+ en Latinoamérica.

Roma vs Real Sociedad en VIVO

El cuadro de la Roma ha tenido una buena temporada en la Serie A donde marchan en la cuarta posición. Vienen de una gran victoria el pasado domingo superando a la Juventus con solitaria anotación de Gianluca Mancini.

La Loba tuvo participación en la la fase previa de la Europa League donde se midieron al RB Salzburg. En la ida perdieron 1-0 como visitantes, mientras que en casa se llevaron el triunfo 2-0 con goles de Andrea Belotti y Paulo Dybala para clasificar a estos octavos.

Por su parte, la Real Sociedad ha sido uno de los protagonistas en LaLiga donde marchan cuartos, pero han venido a menos en las últimas semanas y una prueba fue su amargo empate del pasado viernes igualando en casa 0-0 ante el Cádiz.

Los Txuri-Urdin tuvieron un gran desempeño en la fase de grupos de la Liga Europea quedando líderes del sector E por arriba del Manchester United, eso les dio el pase directo a los octavos.

Tanto la Roma como la Real Sociedad saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse la victoria y con ello dar un gran paso en la pelea por el boleto a la siguiente ronda en una serie que realmente luce pareja y donde la condición de local será vital, por lo que la obligación está del lado de la Loba este jueves. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Roma vs Real Sociedad.

