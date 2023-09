Alemania vs Japón EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Internacional 2023

Amistosos

Alemania buscará romper una racha de cuatro partidos sin ganar cuando se enfrente a Japón en un amistoso internacional este sábado 9 de septiembre.

Hora y Canal Alemania vs Japón

Sede: Volkswagen-Arena, Wolfsburgo, Baja Sajonia, Alemania

Hora: 8:45 pm de Alemania. 12:45 pm de México y Centroamérica. 1:45 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 3:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 11:45 am PT / 2:45 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. ESPN en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Alemania vs Japón en VIVO

Alemania, ex campeona del mundo, no necesita participar en las eliminatorias para la Eurocopa 2024, ya que automáticamente se clasifica como nación anfitriona. Como resultado, el equipo de Hansi Flick aún no ha disputado un partido competitivo desde su brusca eliminación en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2022.

El reinado de Flick se ha visto empañado por resultados pobres y, a pesar de toda la riqueza de talento a su disposición, las actuaciones de Die Mannschaft han sido decepcionantes últimamente. Tras su eliminación del Mundial, Alemania volvió a la acción contra Perú en un amistoso el 25 de marzo y consiguió una victoria.

Una derrota por 3-2 ante Bélgica le siguió un empate 3-3 contra Ucrania y una derrota por 1-0 ante Polonia en su último partido el 16 de junio. Desde entonces, no han ganado ninguno de sus cuatro partidos, y los informes afirman que Flick podría estar a punto de retirarse si los resultados no mejoran pronto.

Mientras tanto, Japón impresionó en la Copa Mundial de la FIFA 2022, iniciando su campaña con una impresionante e improbable remontada contra Alemania. Los Samuráis Azules también vencieron a España en su camino a los octavos de final, donde cayeron ante Croacia en los penales.

Desde entonces, Japón ha hecho un trabajo decente en los cuatro amistosos que ha jugado este año. Empató 1-1 con Uruguay antes de perder por 2-1 ante Colombia en marzo. Sin embargo, desde entonces se recuperaron y registraron victorias por 6-0 y 4-1 sobre El Salvador y Perú, respectivamente.

Japón espera vencer a Alemania una vez más, y será un enfrentamiento interesante, especialmente debido a su historia reciente.

En los últimos tres encuentros entre los dos equipos, tanto Alemania como Japón obtuvieron una victoria cada uno, mientras que un partido terminó en empate.

Predicción Alemania vs Japón

El historial de Alemania en el circuito internacional ha sido pobre últimamente. Sin embargo, la oportunidad de vengar su derrota en el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2022 podría ser suficiente para motivar al equipo. Japón no será un rival fácil, y esta podría ser una competencia absolutamente emocionante.

Esperamos que los alemanes consigan una victoria ajustada.

Predicción: Alemania 2-1 Japón.

