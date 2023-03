Napoli vs Atalanta EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 26 Serie A 2022-23

Serie A

Seguimos con las emociones de este sábado 11 de marzo en la jornada 26 de la Serie A 2022-2023 en Italia, cuando el Napoli busque volver a la senda del triunfo que los ponga un paso más cerca del título, pero tendrán que recibir a un Atalanta que saldrá decidido a dar la sorpresa en su visita al Diego Maradona.

Hora y Canal Napoli vs Atalanta

Sede: Estadio Diego Maradona, Nápoles, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Bolivia y Venezuela. 2:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. Paramount+ en Estados Unidos.

Napoli vs Atalanta en VIVO

El cuadro del Napoli ha tenido una campaña espectacular que los tiene perfilados rumbo al soñado título, pero saben que no deben aflojar si no quieren ver recortada su ventaja. Después de 25 fechas suman 21 victorias, 2 empates y 2 descalabros.

Gli Azzurri, con Chucky Lozano jugando de titular, viene de un sorpresivo descalabro en la jornada pasada cuando cayeron en casa 1-0 ante la Lazio.

Por su parte, el Atalanta ha hecho bien las cosas manteniéndose en la pelea por un boleto europeo, pero han venido a menos en las últimas semanas y se han complicado. Ellos suman 12 victorias, 6 empates y 7 descalabros.

La Dea viene de un pobre empate en la jornada pasada cuando recibieron al Udinese siendo incapaces de anotar para un 0-0 final.

Tanto el Napoli como el Atalanta saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a Gli Azzurri como líder con 65 puntos, mientras que La Dea es sexto con 42 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Napoli vs Atalanta.

