Resultado: Países Bajos vs China Taipei [Vídeo Resumen] ver Clásico Mundial de Béisbol 2023

Seguimos con las emociones de este sábado 11 de marzo en el Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2023, cuando los Países Bajos busquen seguir con su gran momento perfilando ya su clasificación a la segunda fase, pero tendrán que medirse a China Taipei que llega con la motivación a tope listos para dar un golpe de autoridad en casa.

Hora y Canal Países Bajos vs China Taipei

Sede: Taichung Stadium, Taichung, Taiwán

Hora: 7:00 pm de Taiwan. 5:00 am de México y Centroamérica. 6:00 am de Cuba, Colombia y Panamá. 7:00 am en Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela (viernes). 3:00 am PT / 6:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports en Estados Unidos. TeleRebelde y Cubavision en Cuba. Wapa Deportes en Puerto Rico. Teleantillas y Coral en República Dominicana. Televen, IVC y SimpleTV en Venezuela. TVN y RPCTV en Panamá. DirecTV Sports en Sudamérica.

Países Bajos vs China Taipei en VIVO

La escuadra de los Países Bajos ha tenido un buen torneo logrando par de victorias y perfilando su boleto a la siguiente ronda, sin embargo todavía no lo tienen de manera matemática y para conseguirlo necesitan ganar este sábado.

Holanda descansó en la jornada pasada, por lo que su último duelo fue el pasado miércoles cuando superaron 3-1 a Panamá.

Por su parte, China Taipéi es el anfitrión del grupo y está demostrando que quiere competir por la clasificación. En sus dos primeros juegos suma una victoria y una derrota, por lo que no hay margen de error.

Taiwán viene de una grandísima victoria el día de ayer cuando se midieron a Italia logrando superarlos 11-7 para seguir en la pelea.

Tanto los Países Bajos como China Taipei saben de la importancia de este juego ya que los dos necesitan la victoria para acercarse a la fase final. En los pronósticos Holanda es favorita, sin embargo Taiwán está en casa y con el apoyo de su afición irán con todo. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Países Bajos vs China Taipei.

