República Checa vs Japón EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2023

Seguimos con las emociones del Grupo B en el Clásico Mundial de Béisbol 2023 este sábado 11 de marzo con un buen duelo donde la República Checa buscará sumar una victoria que les permita soñar con una posible clasificación, pero tendrán una misión casi imposible al medirse a Japón que saldrá a imponer su jerarquía al Tokyo Dome.

Hora y Canal República Checa vs Japón

Sede: Tokyo Dome, Tokio, Japón

Hora: 4:00 am de México y Centroamérica. 5:00 am de Panamá y Colombia. 6:00 am de Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 2:00 am PT / 5:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports en Estados Unidos.

República Checa vs Japón en VIVO

La República Checa llegó a este Clásico por la vía de la clasificación y está demostrando que quiere competir por cosas importantes, sin embargo saben que el duelo de este sábado será un buen parámetro para ver realmente para que están.

Los Checos vienen de una grandísima victoria el día jueves cuando superaron 8-5 a China sumando su primer triunfo en la historia de la competencia.

Por su parte, Japón es una de las selecciones favoritas a pelear por el título e intentarán firmar ya su clasificación a la siguiente ronda. Han ganado las dos primeras fechas, pero no pueden caer en excesos de confianza.

Los Nipones vienen de un contundente triunfo el día de ayer cuando se midieron a Corea del Sur logrando superarlos 13-4.

Tanto República Checa como Japón saben de la importancia de este juego ya que ambas escuadras llegan invictas intentando ganar para perfilar su boleto a la fase final, aunque los Nipones son claros favoritos, sería una sorpresa si los Checos se llevan la victoria. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. República Checa vs Japón.

