Japón vs China Taipei EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Béisbol

El campeón está de regreso! Los samuráis de Japón inician la defensa de su corona en el Clásico Mundial de Béisbol enfrentando a China Taipei. Tras aquella histórica victoria en 2023, donde Shohei Ohtani ponchó a Mike Trout para darle el título al sol naciente, Japón busca lo que nadie ha logrado: el bicampeonato consecutivo por segunda vez en su historia.

Japón luce aterrador. Aunque Shohei Ohtani esta vez se enfocará en batear, la rotación es posiblemente la mejor del mundo con el MVP de la Serie Mundial, Yoshinobu Yamamoto, como el as del equipo. Sumen a eso el poder de Munetaka Murakami y Masataka Yoshida, y tienen a una máquina de jugar béisbol casi perfecta.

Por su parte, China Taipei llega contra las cuerdas. Tras caer ante Australia en su debut, necesitan un milagro para frenar a la artillería japonesa. Saben que una derrota más prácticamente los deja fuera, pero en este torneo las sorpresas siempre están a la vuelta de la esquina.

Mi pronóstico: Japón es demasiado fuerte y no tendrá piedad. Gana Japón 8-1. ¿Ustedes qué dicen? ¿Alguien podrá detener a Ohtani y compañía?

Last modified: marzo 5, 2026