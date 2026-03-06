Corea vs Japón EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Béisbol

¡Duelo de titanes en el Tokyo Dome! Este sábado, el mundo del béisbol se paraliza con el enfrentamiento más esperado de Asia: Corea del Sur frente a Japón. Tras un debut espectacular donde Japón no tuvo piedad ante China Taipéi y Corea dominó a la República Checa, ambos equipos llegan invictos para disputarse el liderato del Grupo C en una atmósfera que será eléctrica.

Japón envía a la loma al zurdo de Grandes Ligas Kikuchi Yuusei, quien llega encendido tras registrar lanzamientos de hasta 156 km/h en sus últimas sesiones. Por su parte, Corea confía en su as submarino, Ko Young-pyo, un lanzador de gran control que busca redimirse de torneos anteriores y frenar a una alineación japonesa que viene de anotar 13 carreras.

¿Podrá el pitcheo de Corea contener a Shohei Ohtani y compañía, o los Samuráis darán otro golpe de autoridad en casa? Mi pronóstico: Será un duelo de pitcheo épico, pero Japón se lleva la victoria 4-2. ¿Ustedes qué dicen? ¿Hay sorpresa coreana en Tokio? ¡Los leo en los comentarios!»

Last modified: marzo 6, 2026