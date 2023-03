Béisbol

Juego de «vida o muerte» tendremos este lunes 13 de marzo en el cierre del Grupo B en el Clásico Mundial de Béisbol 2023, cuando Corea del Sur busque sumar una victoria que les permita aspirar a clasificar, llegarán ya sabiendo que necesitan, se estarán enfrentando a China que intentará despedirse, al menos, con un triunfo en el Tokyo Dome.

Hora y Canal Corea vs China

Sede: Tokyo Dome, Tokio, Japón

Hora: 4:00 am de México y Centroamérica. 5:00 am de Panamá y Colombia. 6:00 am de Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 2:00 am PT / 5:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports en Estados Unidos.

Corea vs China en VIVO

La escuadra de Corea del Sur ha tenido una actuación decepcionante en este Clásico donde esperaban volver a ser el equipo competitivo, sin embargo en las tres primeras jornadas sumaron un triunfo y un par de descalabros, aun así llegan a esta última jornada sabiendo que necesitan para avanzar o si ya están eliminados.

Los Sur-Coreanos vienen de un buen triunfo el pasado sábado cuando se midieron a la República Checa venciéndolos claramente 7-3.

Por su parte, China tampoco la ha pasado bien en este Clásico perdiendo sus tres partidos y estando ya eliminados, aun así buscan cerrar con dignidad.

Los Chinos descansaron la jornada pasada, por lo que su último duelo fue el pasado viernes cuando cayeron aplastados 12-2 por Australia.

Tanto Corea como China saben de la importancia de este juego ya que ambas escuadras tienen la misión de ganar y cerrar con todo, aunque ambos sabrán porque pelean; en los pronósticos los Sur-Coreanos son amplios favoritos, pero los Chinos saldrán sin nada que perder. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Corea vs China.

Corea vs China EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2023

Last modified: marzo 12, 2023

Etiquetas: Canal Corea vs China