[Vídeo Resumen] México aplasta 11-5 a los Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol 2023

Béisbol

México dio un golpe de autoridad logrando su primera victoria del Clásico Mundial de Béisbol 2023 al aplastar 11-5 a los Estados Unidos ante un gran ambiente en el Chase Field.

México pegó rápido ya que apenas en la primera entrada, con un out, Joey Meneses se voló la barda con Randy Arozarena en la primera base que había abierto la entrada con sencillo. En la segunda baja Estados Unidos respondió cuando Kyle Tucker bateó triple con un out y Tim Anderson lo impulsó con sencillo, aunque ya no hubo más.

Para el tercer inning, con dos outs, Joey Meneses bateó sencillo, Rowdy Tellez lo siguió con otro sencillo, mientras que Isaac Paredes respondió impulsando el 3-1. La fiesta continuó para México en el cuarto inning cuando, con un out, Alek Thomas bateó sencillo, Austin Barnes se ponchó, pero Randy Arozarena impulsaba una más con doblete, Alex Verdugo fue caminado y Joey Meneses siguió encendido con otro Home Run para que los Tricolores tomaran ventaja 7-1.

La quinta y sexta entrada se fue sin daño, para la séptima baja un Home run de Will Smith acercaba a Estados Unidos, pero para el octavo inning México liquidaba. Austin Barnes abrió con sencillo y Randy Arozarena lo siguió con doblete para el 8-2, Alex Verdugo fue golpeado, Meneses fue dominado con Fly Out, pero Rowdy Telles bateó sencillo impulsando dos más, Isaac Paredes se fue ponchado, Luis Urias caminó y Alan Trejo bateó el oportuno para el 11-2, sin embargo en la misma baja de la octava las Barras y las Estrellas respondieron cuando con un out Mike Trout fue caminado, Paul Goldschmidt seguía con sencillo y Bobby Witt conectaba doblete para el 11-3, Pete Alonso cedió el segundo out, pero Kyle Tucker fue caminado y Tim Anderson respondió con doblete para el 11-5, sin embargo ya no hubo más.

Destacar la labor de Patrick Sandoval que lanzó 3 entradas con 2 hits y una carrera, lo siguió Javier Assad con otros 3 innings sin daño, JoJo Romero sacó una entrada con una carrera recibida, mientras que por los Estados Unidos el perdedor fue Nick Martínez con 2 entradas y 2 tercios recibiendo 3 carreras.

Con esta victoria México respira colocándose con récord de 1-1, mientras que los Estados Unidos también se colocaron con 1-1. El día de mañana las Barras y las Estrellas se medirán a Canadá, mientras que los Tricolores descansarán y volver a la acción hasta el martes enfrentándose a la Gran Bretaña.

