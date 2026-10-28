México vs Nigeria EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Mundial Femenil Sub-17 2026

Mundial Sub-17

¡Duelo a todo o nada por un boleto entre las ocho mejores selecciones del planeta! La Selección Mexicana Femenil Sub-17 enfrenta a Nigeria en los octavos de final del Mundial de Marruecos en una eliminatoria sin margen de error. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambas selecciones llegan como segundas de su grupo con saldo de 2 triunfos y una derrota, pero todo eso ahora se resume en ganar este duelo para seguir en la pelea.

El equipo de Miguel Gamero llega motivado tras avanzar segundo del Grupo F con 6 puntos y vencer 1-0 a Australia con golazo de Citlalli Reyes en la última jornada para avanzar.

Por su parte, la escuadra africana desembarca tras clasificar en el grupo de la muerte superando 3-1 a Corea del Norte, un resultado que las coloca como favoritas.

México tomará el control adueñándose del balón con la visión de Ixchel Uscanga para abastecer el desequilibrio de Mia Urbano y el olfato goleador de Citlalli Reyes.

Nigeria responderá con su potencia física y velocidad por bandas buscando a Tosin Rafiu y Chidera Chidi al contragolpe.

El temple táctico que han mostrado las aztecas en el torneo y la contundencia en los momentos clave terminarán inclinando la balanza a su favor en el tramo final. Nuestro pronóstico es una trabajada victoria de México 2-1 sobre Nigeria. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: octubre 28, 2026