Written by: octubre 28, 2026 Mundial Sub-17

México vs Nigeria EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Mundial Femenil Sub-17 2026

México vs Nigeria

¡Duelo a todo o nada por un boleto entre las ocho mejores selecciones del planeta! La Selección Mexicana Femenil Sub-17 enfrenta a Nigeria en los octavos de final del Mundial de Marruecos en una eliminatoria sin margen de error. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambas selecciones llegan como segundas de su grupo con saldo de 2 triunfos y una derrota, pero todo eso ahora se resume en ganar este duelo para seguir en la pelea.

El equipo de Miguel Gamero llega motivado tras avanzar segundo del Grupo F con 6 puntos y vencer 1-0 a Australia con golazo de Citlalli Reyes en la última jornada para avanzar. 

Por su parte, la escuadra africana desembarca tras clasificar en el grupo de la muerte superando 3-1 a Corea del Norte, un resultado que las coloca como favoritas.

México tomará el control adueñándose del balón con la visión de Ixchel Uscanga para abastecer el desequilibrio de Mia Urbano y el olfato goleador de Citlalli Reyes. 

Nigeria responderá con su potencia física y velocidad por bandas buscando a Tosin Rafiu y Chidera Chidi al contragolpe.

El temple táctico que han mostrado las aztecas en el torneo y la contundencia en los momentos clave terminarán inclinando la balanza a su favor en el tramo final. Nuestro pronóstico es una trabajada victoria de México 2-1 sobre Nigeria. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , Last modified: octubre 28, 2026
América vs Tijuana Previous Story
América vs Tijuana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 7 Torneo Apertura 2026
Everton vs Newcastle Next Story
Everton vs Newcastle EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Copa de la Liga 2026-2027

Related Posts

México vs Chile

México vs Chile EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Fecha FIFA 2026

Written by: octubre 6, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡No hay margen para seguir...

Read More
México vs Estados Unidos

México vs Estados Unidos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Fecha FIFA 2026

Written by: octubre 3, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡El Clásico de Concacaf vuelve a...

Read More
México vs Perú

México vs Perú EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Fecha FIFA 2026

Written by: septiembre 29, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Segunda prueba de fuego en...

Read More
México vs Colombia

México vs Colombia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Fecha FIFA 2026

Written by: septiembre 26, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Arranque de una nueva era de...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *