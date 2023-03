[Vídeo Resumen] Venezuela vence 9-6 a Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2023

Béisbol

Venezuela logró un valiosísimo triunfo 9-6 sobre Puerto Rico en la jornada 2 del Clásico Mundial de Béisbol 2023.

Venezuela logró tomar ventaja desde el primer episodio cuando José Altuve se embasó por error, con un out Ronald Acuña fue caminado y Salvador Pérez respondió con sencillo para el 1-0, pero eso no fue todo, Anthony Santander conectó un Home Run para el 4-0. Para el segundo inning Venezuela amplió su ventaja con José Altuve abriendo con doblete y Luis Arraez siguiendo con sencillo, con un out Ronald Acuña se voló la barda para el 7-0, aunque un Home Run de Javier Báez en la baja ponía a Puerto Rico en el score.

Para el cuarto y quinto episodio Venezuela anotó una carrera para irse al frente 9-1, pero en la sexta baja Puerto Rico se metió a la pelea cuando Vimael Machin fue caminado, Francisco Lindor y Enrique Hernández ligaron sencillos para el 9-2, MJ Melendez llenó la casa con base por bolas y Emmanuel Rivera respondía con sencillo para el 9-3, un roletazo de out de Baez ponía el 9-5 y Eddie Rosario con un fly de sacrificio ponía el 9-5. Para el octavo episodio Puerto Rico anotó una más, sin embargo ya no pudieron anotar el empate.

Así, Venezuela puso su récord con 2-0 prácticamente sellando su clasificación, el día de mañana descansará, mientras que Puerto Rico se colocó con 1-1 y mañana se medirá a Israel obligados a ganar.

