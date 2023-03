México vs Gran Bretaña EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2023

Béisbol

Se cierra la actividad de este martes 14 de marzo en la jornada 4 del Grupo C en el Clásico Mundial de Béisbol 2023, donde México buscará sumar una victoria que los ponga a un solo paso de la clasificación, saben que no pueden fallar cuando se midan a la Gran Bretaña que saldrá motivada lista para dar una nueva sorpresa en el Chase Field.

Hora y Canal México vs Gran Bretaña

Sede: Chase Field, Arizona, Estados Unidos

Hora: 7:00 pm PT / 10:00 pm ET en Estados Unidos. 8:00 pm de México, Nicaragua y Centroamérica. 9:00 pm de Panamá, Cuba y Colombia. 10:00 pm de Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana.

Canal: ImagenTV en México. Win Sports en Colombia. TeleRebelde en Cuba. Pio Deportes y Telenatillas en República Dominicana. Venevision, SimpleTV e IVC en Venezuela. Fox Deportes en Estados Unidos.

México vs Gran Bretaña en VIVO

La escuadra de México ha tenido una actuación agridulce en esta competencia, por lo que llegan a este partido con la obligación de ganar si quieren pensar en la siguiente ronda, no hay margen de error.

Los Tricolores tuvieron un durísimo debut cayendo ante Colombia, sin embargo el pasado domingo lograron un histórico y aplastante triunfo 11-5 sobre los Estados Unidos, mientras que el día de ayer descansaron.

Por su parte, Gran Bretaña es considerado el rival más débil del sector C, sin embargo ya demostraron que pueden competir poniendo su récord en 1-2, aunque en este último duelo solamente el triunfo los mantendría con vida.

El Reino Unido viene de un grandísimo triunfo el día de ayer cuando se midieron a Colombia logrando superarlos 7-5.

Tanto México como Gran Bretaña saben de la importancia de este partido dado que ambos saldrán con todo sabiendo que no hay margen de error en la carrera por la segunda fase. En los pronósticos los Tricolores son favoritos, Taijuan Walker saldrá a la loma, pero no deberá confiarse si no quiere ser sorprendido. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. México vs Gran Bretaña.

