Venezuela vs Israel EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2023

Se abren las emociones de la quinta y última jornada del Grupo D en el Clásico Mundial de Béisbol 2023 este miércoles 15 de marzo con un gran duelo donde Venezuela buscará cerrar con victoria ya pensando en la siguiente ronda, pero tendrán que medirse a Israel que llega eliminado, sin embargo intentará despedirse con un buen sabor de boca del LoanDepot Park.

Hora y Canal Venezuela vs Israel

Sede: LoanDepot Park, Miami, Estados Unidos

Hora: 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos. 10:00 am de México, Nicaragua y Centroamérica. 11:00 am de Panamá, Cuba y Colombia. 12:00 pm de Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana.

Canal: Wapa Deportes en Puerto Rico. Viva Nicaragua en Nicaragua. TeleRebelde en Cuba. Pio Deportes y Telenatillas en República Dominicana. Venevision, SimpleTV e IVC en Venezuela. Fox Deportes en Estados Unidos.

Venezuela vs Israel en VIVO

La escuadra de Venezuela ha sido la gran protagonista del sector D logrando ganar los 3 partidos que han disputado, por lo que ya tienen asegurado el liderato del grupo, aun así buscan llegar con todo a la fase final.

La Vinotinto viene de un gran triunfo el día de ayer cuando se midieron a Nicaragua logrando superarlos 4-1 para sellar su clasificación.

Por su parte, Israel se ha mostrado competitivo luchando en cada juego, aunque no les ha alcanzado para pelear por la clasificación al sumar una victoria y 2 derrotas en 3 juegos.

Los Europeos vienen de quedar eliminados el día de ayer cuando se midieron a la República Dominicana luchando con todo, pero terminaron cayendo 3-0.

Tanto Venezuela como Israel saben de la importancia de este juego ya que los dos quieren cerrar con victoria, más allá de que ninguno pelea por nada. La Vinotinto es claro favorito, pero habrá que ver si no hay algo de relajación y rotaciones. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Venezuela vs Israel.

