[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Orlando vs Tigres 1-1 Octavos de Final Concachampions 2023

Concachampions 2023

Los Tigres dieron un golpe de autoridad logrando empatar 1-1 ante el Orlando City en en la vuelta de los octavos de final de la CONCACAF Champions League 2023.

El partido arrancó de manera pareja, pero poco a poco Tigres empezó a tomar las riendas a los 21 minutos apareció Sebastián Córdova bajándola de pecho y fusilando el arco del Orlando City para el 0-1, tras eso los de la MLS buscaron reaccionar, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo el duelo estaba trabado, Orlando City intentaba pero sin claridad ante unos Tigres que se veían sólidos, tuvieron para liquidar, pero el gol no llegó y les costó caro cuando al 88 Ercan Kara puso el 1-1 que le dio vida a los Norteamericanos, aunque el gol de la clasificación no llegó.

Así, los Tigres firmaron su boleto a los cuartos de final con idéntico global 1-1, gracias al gol de visitante, dejando fuera al Orlando City. La UANL se medirá al Monterrey el sábado en la Liga MX. Orlando City 1-1 Tigres.

