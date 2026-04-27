Nashville vs Tigres EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver CONCACAF Champions Cup 2026

CONCACAF Champions Cup 2026

La CONCACAF Champions Cup entra en su fase más emocionante con un choque que promete intensidad total. Este martes, el Nashville SC recibe a Tigres UANL en el partido de ida de semifinales, en un duelo donde cada detalle puede marcar la diferencia rumbo a la gran final.

Ambos equipos llegan con argumentos sólidos y el objetivo claro: dar el primer golpe en la serie.

Tigres, experiencia y pegada en momentos clave

El conjunto de la UANL, ahora bajo el mando de Guido Pizarro, llega en un gran momento anímico tras asegurar su lugar en la Liguilla de la Liga MX con una contundente victoria sobre Mazatlán FC.

En la ronda anterior, los felinos demostraron carácter al eliminar al Seattle Sounders en una serie muy cerrada que se definió por el criterio de gol de visitante.

Con talento ofensivo como Ángel Correa y Juan Brunetta, Tigres buscará un resultado que le permita regresar a casa con ventaja.

Nashville SC, la gran revelación del torneo

Del otro lado, el Nashville SC se ha consolidado como la sorpresa de la competencia.

El equipo estadounidense llega invicto y con la confianza a tope tras eliminar al Club América, incluso imponiéndose en el Estadio Azteca.

Su fortaleza radica en una defensa sólida y en transiciones rápidas que han complicado a todos sus rivales.

Claves del partido

Experiencia vs sorpresa: Tigres tiene recorrido internacional, Nashville llega sin presión.

Tigres tiene recorrido internacional, Nashville llega sin presión. Gol de visitante: puede ser determinante en la serie.

puede ser determinante en la serie. Bajas felinas: Tigres deberá ajustar su defensa ante ausencias importantes.

Pronóstico Nashville SC vs Tigres

Se espera un partido táctico, con ambos equipos priorizando el orden defensivo.

Tigres buscará controlar los tiempos y aprovechar alguna oportunidad al contragolpe.

Pronóstico: empate 1-1.

Last modified: abril 27, 2026