Arsenal vs Crystal Palace EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 28 Premier League 2022-23

Duelo clave el que nos espera este domingo 19 de marzo, cuando el líder de la clasificación, el Arsenal reciba a un Crystal Palace necesitado de puntos en el marco de la Jornada 28 de la Premier League 2022-23.

Hora y Canal Arsenal vs Crystal Palace

Sede: Emirates Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Bolivia y Venezuela. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Telemundo en Estados Unidos. Paramount+ en México. ESPN y Star+ en Sudamérica.

Arsenal vs Crystal Palace en VIVO

El Arsenal sin duda ha sido el mejor equipo de la temporada en Inglaterra, pues a pesar de las dudas de sobre su rendimiento a esta altura de la temporada, los de Mikel Arteta han sabido mantener el paso y seguir líderes del campeonato con 21 victorias, tres empates y tres derrotas.

El momento de forma de los Gunners es bueno, pero a media semana sufrieron un duro golpe, al caer eliminados por penales con el Sporting Club en la fase de Octavos de Final de la Europa League, situación que podría significar un bajón anímico. No obstante, los de Mikel Arteta ahora solo tendrán que enfocarse en luchar por el título de Liga y querrán dar el primer paso venciendo al Palace y de paso terminar invictos la temporada ante rivales londinenses.

Del lado del Crystal Palace, la situación es muy diferente a la que se vive en el Norte de Londres, pues su irregular temporada los tiene solo tres puntos por encima de la zona del descenso y una seguidilla de 12 duelos sin ganar, ya trajo consecuencias: la destutición de Patrick Vieira tras 20 meses en el cargo, por lo que los de Selhurst Park serán dirigidos interinamente por Paddy McCarthy.

Crystal Palace Football Club can confirm that Patrick Vieira has left his post as First Team Manager.#CPFC — Crystal Palace F.C. (@CPFC) March 17, 2023

El Palace viene de caer la semana pasada ante el Brighton y una derrota ante los Gunners, los pondría en serios problemas si es que alguno de sus rivales de la zona baja logra conseguir los tres puntos. La buena noticia para ellos, es que no han perdido en sus últimas cuatro visitas al Emirates.

Tanto el Arsenal como el Crystal Palace saben de la importancia de este partido dado que tienen sus objetivos claros, aunque los Gunners son amplios favoritos, están en casa y son líderes con 66 puntos, mientras que las Águilas marchan en el lugar 12 con 27 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Arsenal vs Crystal Palace.

Arsenal vs Crystal Palace EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 28 Premier League 2022-23

