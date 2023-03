Getafe vs Sevilla en VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 26 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Duelo clave en la zona baja de LaLiga 2022-23, cuando el necesitado Getafe busque vencer y superar en la tabla al Sevilla conjunto que aun se está viendo acechado por la posibilidad de perder la categoría.

Hora y Canal Getafe vs Sevilla

Sede: Coliseum Alfonso Pérez, Getafe, España.

Hora: 18:30 pm de España. 11:30 am México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:30 am PT / 1:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: DAZN en España. DirecTV Sports en Argentina, Chile y Colombia. SKY Sports en México y Centroamérica.

Getafe vs Sevilla en VIVO

Getafe ha tenido una temporada bastante complicada que lo tiene metido de lleno en la lucha por no descender, aunque ha logrado tener una ligera mejora al solo perder en uno de sus últimos seis partidos y tratará de confirmarlo cuando reciba al Sevilla en un partido que podría ser clave para el futuro de ambos.

El Getafe viene de un empate como visitante frente al Cádiz, aunque la visita de su próximo rival, suele ser difícil para los azulones que ligan ya tres derrotas en casa ante los nervionenses.

Por su parte, el conjunto sevillista ha tenido una temporada de pesadilla en LaLiga, pues con solo siete triunfos, siete empates y once derrotas, se ubica en la posición 13 de la tabla, aunque solo dos puntos encima de la zona roja.

No obstante, los de Jorge Sampaoli vienen de un importante envión anímico tras superar al Fenerbahce y avanzar a Cuartos de Final de su competencia favorita, la Europa League. Sin embargo, el objetivo principal de los sevillistas es mantener la categoría, por lo que una derrota ante los azulones, podría mandarlos directamente a la zona de descenso.

