PSG vs Rennes EN VIVO, Hora, Canal, Dónde Ver Jornada 28 Ligue 1 2022-23

Ligue 1

Este domingo 19 de marzo tendremos un interesante compromiso cuando el PSG reciba en el Parque de los Príncipes al Stade Brestois por el compromiso correspondiente a la jornada 28 de la Ligue 1 2022-23. El PSG buscará seguir tomando ventaja en el liderato, pero del otro lado tendrá a un Rennes que necesita sumar de a tres para meterse de lleno en la lucha por los puestos de competiciones europeas.

¿Cómo llegan los equipos?

El París Saint-Germain llega como único lider de la Ligue 1 2022-23. Y es que el cuadro parisino, en las 27 jornadas que han disputado, han conseguido un total de 21 victorias, 3 empates y 3 derrotas que lo llevan a sumar 66 unidades.

En la pasada jornada, los de Galtier derrotaron de manera agónica al Stade Brestois por 1-2 con un gol sobre el final de Kylian Mbappé tras una muy buena asistencia de Leo Messi.

Por su parte, el Rennes, equipo que militará como visitante, viene haciendo una intersante campaña y actualmente se ubican en la sexta posición con 47 unidades que ha conseguido con 14 victorias, 5 empates y 8 derrotas.

En la pasada jornada, los dirigidos por Bruno Génésio, no pudieron romper el cero y empataron en condición de visitante ante el Auxerre.

Hora y Canal PSG vs Rennes

El juego entre PSG vs Rennes se estará disputando en punto de las 5:00 pm de Francia; en Estados Unidos iniciará a las 9:00 am (New York) y 12:00 am (Los Ángeles). Otros horarios son:

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 10:00 am

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 11:00 am

Bolivia y Venezuela 12:00 pm

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 1:00 pm

El partido en España se podrá ver a través de DAZN, mientras que en México, Argentina y Colombia por ESPN y Star+, y en Estados Unidos se podrá observar por medio de BeIN Sports y Fox Sports.

PSG vs Rennes EN VIVO

La mesa está servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos que quieren sumar de a tres, y con ello dar un gran paso en sus respectivas luchas, aunque en los pronósticos el PSG es favorito por su mayor calidad, pero el Rennes, en su lucha de meterse a zona de competiciones europeas, van por todo y podrían dar la sorpresa. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. PSG vs Rennes.

PSG vs Rennes EN VIVO, Hora, Canal, Dónde Ver Jornada 28 Ligue 1 2022-23

Last modified: marzo 18, 2023

Etiquetas: Canal PSG vs Rennes