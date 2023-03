El Salvador vs Honduras EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Internacional 2023

Amistosos

Se cierra la actividad de este miércoles 22 de marzo con un gran duelo amistoso internacional abriendo la Fecha FIFA , cuando El Salvador busque demostrar que está listo para este nuevo ciclo, sin embargo tendrá una buena prueba al medirse a Honduras que también saldrá decidido a mostrar su mejor fútbol y llevarse el triunfo en el Banc of California.

Hora y Canal El Salvador vs Honduras

Sede: BMO Stadium, Los Ángeles, California, Estados Unidos

Hora: 8:00 pm PT / 11:00 pm ET en Estados Unidos. 9:00 pm de México, El Salvador y Honduras.

Canal: PPV en Estados Unidos. Canal 4 en El Salvador. TVC En Honduras.

El Salvador vs Honduras en VIVO

La selección de El Salvador se está preparando para cerrar la actividad de la Liga de Naciones de CONCACAF el próximo lunes ante los Estados Unidos, por lo que habrá que ver que prueba para este miércoles intentando llegar a punto al juego definitivo.

La Selecta no tiene actividad oficial desde el pasado mes de noviembre cuando visitaron Nicaragua sufriendo un amargo descalabro 1-0, un mes antes habían perdido 4-1 ante Perú, ambos juegos amistosos.

Por su parte, Honduras también se está preparando para disputar la última jornada de la CONCACAF Nations League el martes cuando visiten a Canadá en duelo de «vida o muerte» pensando en el Final Four, por lo que se tomarán muy en serio este amistoso para afinar detalles y ponerse a punto tras la larga pausa.

La H tuvo actividad por última vez en octubre cuando cayeron 1-0 ante Catar y empataron 0-0 ante Arabia Saudita, en duelos amistosos.

Tanto El Salvador como Honduras saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones buscarán ponerse a punto de cara a los duelos importantes que se vendrán en unos días, igualmente seguramente habrá rotaciones y varios cambios durante el juego, no hay un claro favorito y la obligación estará en sus partidos siguientes, no este miércoles. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. El Salvador vs Honduras.

