Inglaterra vs Ucrania EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Eliminatorias Eurocopa 2024

Abrimos la actividad de este domingo 26 de marzo en la jornada 2 de las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2024, cuando Inglaterra haga su debut en casa buscando sumar la victoria que les permita prácticamente asegurar su boleto a la Euro cuando todavía queda un largo camino por recorrer, pero tendrán que recibir a Ucrania que intentará debutar con una sorpresa en su visita al mítico Wembley.

Hora y Canal Inglaterra vs Ucrania

Sede: Wembley, Londres, Inglaterra

Hora: 5:00 pm de Reino Unido. 10:00 am de México y Centroamérica. 11:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México. DirecTV Sports en Sudamérica. TUDN en Estados Unidos.

Inglaterra vs Ucrania en VIVO

La selección de Inglaterra hará su debut en casa con la misión de sumar su segunda victoria de esta eliminatoria y con ello perfilar el boleto a la Eurocopa, aunque queda un largo camino todavía.

Los Ingleses vienen de un gran debut en la eliminatoria el pasado jueves cuando visitaron a Italia logrando superarlos 1-2 con goles de Declan Rice y Harry Kane.

Por su parte, Ucrania vuelve a la acción tras sus duros fracasos en su lucha por el Mundial 2022 y por ascender a la Liga A de la Liga de Naciones, quedándose muy cerca de ambos, sin embargo siguen afectados por los estragos de la Guerra.

Los Ucranianos no han tenido actividad desde el pasado mes de septiembre en la Liga de Naciones cuando vencieron 0-5 a Armenia, pero empataron 0-0 ante Escocia y eso les impidió ascender a la Liga A. Para ellos será su debut en este Clasificatorio al descansar en la jornada 1.

Tanto Inglaterra como Ucrania saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán decididas a llevarse el botín, aunque la realidad es que los Ingleses son amplios favoritos para ganar, sería una sorpresa si los Ucranianos salen «vivos» de Wembley. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Inglaterra vs Ucrania.

