Manchester City vs Liverpool EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 29 Premier League 2022-23

Abrimos la actividad de este sábado 1 de abril con un partidazo de poder a poder en al jornada 29 de la Premier League 2022-2023, cuando el Manchester City busque sumar una victoria que les permita seguir en carrera por el título, saben que no deben fallar cuando reciban a un Liverpool que intentará salir con vida de su dura visita al Etihad Stadium.

Hora y Canal Manchester City vs Liverpool

Sede: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra

Hora: 12:30 pm de Reino Unido. 5:30 am de México y Centroamérica. 6:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 7:30 am de Bolivia y Venezuela. 8:30 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 4:30 am PT / 7:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Telemundo en Estados Unidos. Paramount+ en México. ESPN y Star+ en Sudamérica.

Manchester City vs Liverpool en VIVO

El cuadro del Manchester City ha tenido una buena temporada manteniéndose en carrera por el título, aunque sin margen de error. En su último duelo de liga vencieron 0-1 al Crystal Palace, eso los dejó con 19 victorias, 4 empates y 4 descalabros.

Los Citizens tuvieron acción por última vez el pasado 18 de marzo cuando aplastaron 6-0 al Burnley con hat-trick de Erling Haaland y doblete de Julián Álvarez, para avanzar a las semifinales de la FA Cup.

Por su parte, el Liverpool ha tenido una temporada difiícil y no hay margen de error si quieren pelear por competencias europeas. Ellos perdieron 1-0 ante el Bournemouth en su último duelo de liga para colocarse con 12 triunfos, 6 empates y 8 partidos siendo vencidos.

Los Reds tuvieron acción por última vez el pasado 15 de marzo cuando quedaron eliminados de la Champions League al caer derrotados 1-0 ante el Real Madrid en la vuelta de los octavos de final.

Tanto el Manchester City como el Liverpool saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos entrando ya al último tercio de temporada; en la tabla general encontramos a los Citizens como sublíderes con 61 puntos, mientras que los Reds son sextos con 42 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Manchester City vs Liverpool.

