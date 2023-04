Newcastle vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 29 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Seguimos con la intensa actividad de la jornada 29 de la Premier League 2022-2023, cuando el Newcastle busque aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo que los mantenga en carrera por un boleto a la Champions League, pero recibirán al Manchester United que saldrá decidido a sumar en su dura visita al St James Park.

Hora y Canal Newcastle vs Manchester United

Sede: St James’ Park, Newcastle-upon-Tyne, Tyne y Wear, Inglaterra

Hora: 4:30 pm de Reino Unido. 9:30 am de México y Centroamérica. 10:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:30 am de Bolivia y Venezuela. 12:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Telemundo en Estados Unidos. Paramount+ en México. ESPN y Star+ en Sudamérica.

Newcastle vs Manchester United en VIVO

El cuadro del Newcastle ha tenido ua gran temporada siendo el equipo revelación, pero si aspiran a llegar a la próxima Champions League no pueden aflojar y menos en casa. Después de 26 duelos suman 12 victorias, 11 empates y apenas han perdido en 3 choques.

Las Urracas vienen de una gran victoria en la jornada pasada cuando visitaron al Nottingham Forest logrando superarlos 1-2 con doblete de Alexander Isak.

Por su parte, el Manchester United ha tenido un buen torneo, aunque ha quedado fuera ya de la pelea por el título. En la jornada pasada igualaron 0-0 ante el Southampton, eso los dejó con 15 victorias, 5 empates y 6 partidos perdidos.

Los Red Devils tuvieron actividad por última vez el pasado domingo 19 de marzo cuando vencieron 3-1 al Fulham con doblete de Bruno Fernandes y uno más de Marcel Sabitzer, para avanzar a semifinales de la FA Cup.

Tanto el Newcastle como el Manchester United saben de la importancia de este partido dado que ambas escuadras tienen la misión de conseguir la victoria que les permita consolidarse en la pelea por los primeros puestos; en la tabla general encontramos a las Urracas en la quinta posición con 47 puntos, mientras que los Red Devils son terceros con 50 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Newcastle vs Manchester United.

