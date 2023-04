Manchester United vs Everton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 30 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Se abren las emociones de este sábado 8 de abril en la jornada 30 de la Premier League 2022-2023, cuando el Manchester United busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita seguir peleando en los primeros puestos, pero tendrán que recibir al Everton que intentará dar la sorpresa en su visita a Old Trafford.

Hora y Canal Manchester United vs Everton

Sede: Old Trafford, Manchester, Inglaterra

Hora: 12:30 pm de Reino Unido. 5:30 am de México y Centroamérica. 6:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 8:30 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 4:30 am PT / 7:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México y Centroamérica, Star+ e ESPN en Sudamérica, NBC Sports en Estados Unidos.

Manchester United vs Everton en VIVO

El cuadro del Manchester United ha tenido una campaña agridulce peleando en zona de Champions, pero ya fuera de la carrera por el título. Después de 28 duelos suman 16 victorias, 5 empates y han caído en 7 juegos, así que en casa intentarán seguir sumando triunfos.

Los Red Devils vienen de una gran victoria en duelo pendiente de media semana donde recibieron al Brentford logrando doblegarlos con solitaria anotación de Marcus Rashford.

Por su parte, el Everton ha tenido una temporada difícil que los tiene peleando en la zona baja, sin margen de error si no quieren caer en el descenso. Ellos suman 6 victorias, 9 empates y han sido doblegados en 14 juegos.

The Toffees viene de un buen empate en la jornada pasada cuando recibieron al Tottenham en un duelo que parecían perder, hasta que al 90 Michael Keane firmó el 1-1 final.

Tanto el Manchester United como el Everton saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos que son diametralmente opuestos; en la tabla general encontramos a los Red Devils como cuartos con 53 puntos y un duelo pendiente, mientras que The Toffees está en el lugar 16 con 27 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Manchester United vs Everton.

Manchester United vs Everton EN VIVO Jornada 30 Premier League 2022-23

