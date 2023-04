Shakur Stevenson vs Shuichiro Yoshino EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2023

Box

Si eres un verdadero fanático del boxeo, no querrás perderte la próxima pelea entre Shakur Stevenson y Shuichiro Yoshino este sábado 8 de abril que servirá como eliminatoria por el título de peso ligero del CMB que enfrentará a dos peleadores invictos en un choque de estilos y habilidades.

Hora y Canal Shakur Stevenson vs Shuichiro Yoshino

Sede: Prudential Center, Nueva Jersey, Estados Unidos

Hora: 7:00 pm PT / 10:00 pm ET en Estados Unidos. 8:00 pm en México y Centroamérica.

Transmisión: ESPN+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Shakur Stevenson vs Shuichiro Yoshino en VIVO

Shakur Stevenson es un ex campeón mundial de dos pesos que ha impresionado a muchos con su alto coeficiente intelectual de boxeo y su destreza técnica. El estadounidense de 25 años es un zurdo que puede cambiar de postura y usar su velocidad, juego de pies y ángulos para superar a sus oponentes. Tiene un récord de 19-0 con 9 nocauts y está clasificado como el contendiente número uno por el CMB. Ha ganado títulos en peso pluma y peso ligero junior, y ha vencido a nombres notables como Jamel Herring, Oscar Valdez, Joet Gonzalez y Robson Conceição.

Stevenson confía en que puede dominar la división de peso ligero y convertirse en una estrella libra por libra. Le dijo al New York Post: “Lo miro, no estoy demasiado enojado por eso, realmente no me importa. En realidad, no, estoy mintiendo. Me importa. Me importa, y como me importa, tengo que despertarlos. Tengo que hacerles recordar quién soy. Ahora, con 135 [libras], tengo que abrirles los ojos un poco más y asegurarme de que realmente respeten mi nombre”.

Shuichiro Yoshino es un golpeador japonés que ha estado noqueando a sus oponentes con su poder y agresión. El peleador ortodoxo de 31 años tiene un récord de 16-0 con 12 nocauts, y está clasificado como el contendiente número 5 por el CMB. Es un ex campeón japonés de peso ligero que ha defendido su título siete veces. También ha vencido a los ex campeones mundiales Masayuki Ito y Masayoshi Nakatani en sus últimas dos peleas.

Yoshino está peleando fuera de Japón por primera vez en su carrera, pero Stevenson o la multitud de su ciudad natal no lo intimidan. Le dijo a ESPN: “He estado esperando esta oportunidad durante mucho tiempo. No tengo miedo de Stevenson ni de pelear en su patio trasero. He entrenado duro y me he preparado bien para esta pelea. Les mostraré a todos que soy el mejor peso ligero del mundo”.

Entonces, ¿quién ganará esta pelea? Stevenson tiene ventaja en velocidad, habilidad, defensa y experiencia. Puede usar su jab, movimiento y contragolpe para mantener a raya a Yoshino y frustrarlo. También puede cambiar de marcha y pasar a la ofensiva si ve una oportunidad.

Yoshino tiene una ligera ventaja en potencia, tamaño y durabilidad. Puede usar su presión, volumen y combinaciones para derribar a Stevenson y lastimarlo. También puede recibir bien un golpe y recuperarse rápidamente si lo atrapan.

Mi predicción es que Stevenson ganará por decisión unánime después de 12 rounds de acción. Creo que podrá burlar y superar a Yoshino durante la mayor parte de la pelea, mientras evita daños graves por los golpes de Yoshino. Creo que Yoshino tendrá algunos momentos de éxito, especialmente en las primeras rondas cuando está fresco y motivado, pero no podrá lograr nada decisivo o lo suficientemente consistente como para influir en los jueces.

Creo que esta será una pelea entretenida y competitiva que mostrará el talento y el corazón de ambos peleadores. Creo que Stevenson demostrará que está listo para desafíos más grandes en la división de peso ligero, mientras que Yoshino demostrará que es un contendiente digno que puede causar problemas a cualquiera.

