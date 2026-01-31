Written by: enero 31, 2026 Box

Teófimo López vs Shakur Stevenson EN VIVO Hora y Canal Por Internet Pelea Box 2026

Teófimo López vs Shakur Stevenson

El boxeo mundial arranca el 2026 con una pelea de alto calibre. Teófimo López y Shakur Stevenson protagonizan el combate estelar de The Ring 6, este sábado 31 de enero, en el mítico Madison Square Garden de Nueva York, con transmisión en vivo a través de DAZN Pay-Per-View. Más que un título en juego, el choque representa una oportunidad histórica para ambos: López defiende su corona superligera de la OMB, mientras que Stevenson busca consagrarse campeón mundial en cuatro divisiones distintas.

Un duelo de legado y ambición

Teófimo López llega como campeón defensor y con la misión de frenar el ascenso de una de las figuras más técnicas del boxeo actual. Del otro lado, Shakur Stevenson cruza el Hudson desde Nueva Jersey con un récord invicto y la posibilidad de entrar a un club muy exclusivo en la historia del deporte. Ninguno está dispuesto a ceder terreno en una cartelera cargada de talento, pero claramente dominada por este enfrentamiento generacional.

Fecha, hora y dónde ver la pelea

La velada se celebrará este sábado 31 de enero y podrá seguirse completamente en vivo por DAZN.

  • Preliminares: 18:00 ET
  • Cartelera preliminar: 19:45 ET
  • Evento principal (aprox.): 22:50 ET
  • Sede: Madison Square Garden, Nueva York

Cuotas y probabilidades

Las casas de apuesta colocan a Shakur Stevenson como favorito para salir con la victoria:

  • Shakur Stevenson: 1/3
  • Teófimo López: 5/2
  • Empate: 15/1

En métodos de victoria, Stevenson por decisión es la opción más fuerte (4/9), mientras que López aparece con valor tanto por nocaut (7/1) como por decisión (9/2).

Estilos que chocan

Todo apunta a una pelea de alto nivel táctico. López buscará imponer ritmo y presión constante, intentando llevar la iniciativa y forzar intercambios. Stevenson, en cambio, apostará por su movilidad, precisión defensiva y control de distancia, cualidades que lo han convertido en uno de los boxeadores más difíciles de descifrar del circuito actual.

Historia y contexto

Ambos llegan con credenciales impresionantes: López con marca de 22-1 (13 KO) y Stevenson con un impecable 24-0 (11 KO). Más allá de los números, el contexto histórico de la división superligera añade un peso especial al combate. Nombres legendarios como Julio César Chávez, Manny Pacquiao, Terence Crawford y Oscar de la Hoya pasaron por las 140 libras, una categoría que ha producido campeones de época y que hoy vuelve a colocarse en el centro de la escena.

Una victoria de López significaría ser el primero en derrotar a Stevenson y reafirmar su lugar entre los grandes campeones modernos. Para Shakur, ganar en el Madison Square Garden lo elevaría automáticamente al estatus de figura histórica al conquistar su cuarto campeonato mundial.

Pronóstico

El consenso apunta a un combate largo, cerebral y con pocos intercambios explosivos. No se espera nocaut, pero sí una exhibición de técnica y control. La lectura más sólida es una victoria de Shakur Stevenson por decisión, aprovechando su movilidad y disciplina táctica para neutralizar la presión de López round tras round.

Pronóstico final: Shakur Stevenson gana por decisión unánime y hace historia en Nueva York.

