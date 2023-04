[Video] Resultado, Resumen y Goles Nice vs PSG 0-2 Jornada 30 Ligue 1 2022-23

Uncategorized

El PSG no convence a nadie, pero con goles de Messi y Sergio Ramos, se lleva el triunfo de cancha del Nice.

El conjunto local fue dominador al inicio del partido e incluso tuvo las opciones más claras, pero fue el equipo visitante quien abrió el marcador por conducto de Lionel Messi, tras una gran asistencia de Nuno Mendes.

El Paris no tuvo muchas razones para dudar de conseguir un triunfo, pues a pesar de que no dominó, el Nice no fue un rival tan fuerte y al minuto 76, Ramos se levantó para rematar de forma perfecta un gran centro del capitán de la albiceleste y así ampliar la ventaja.

GOLAZO DEL MEJOR DEL MUNDO



Con este resultado, los parisinos mantienen la ventaja de seis puntos sobre el Lens, mientras que los rojinegros se alejan cada vez más de las posiciones europeas.

