Liga Española 2022-2023

El Barcelona no pudo sumar de a tres ante el Girona. El equipo de Xavi empató por 0-0 en el Spotify Camp Nou en el compromiso correspondiente a la jornada 28 de LaLiga de España 2022-23.

Sobre el partido no se puede comentar mucho, el Barca no tuvo unos buenos 90′ minutos, no tuvo idea de juego, de hecho, la chance más clara del partido la tuvo el equipo de la visita.

La derrota ante el Madrid entresemana los afectó anímicamente, aunque sumar un punto es relativamente bueno teniendo en cuenta que los de Ancelotti no pudieron sumar tras caer ante Villarreal en el Bernabéu.

Con este resultado. el Barcelona sigue en lo más alto de la tabla de posiciones con 72 unidades, 13 de ventaja del segundo que es el Real Madrid. Por su parte, el Girona sigue en la posición 11 con 35 unidades.

Quedan 30 puntos en juego y el Barcelona se alejó por un punto más.

[Vídeo] Resultado y Resumen Barcelona vs Girona 0-0 Jornada 28 LaLiga 2022-23

