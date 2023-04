Italia vs Colombia EN VIVO, Hora, Canal Dónde ver Amistoso Femenil 2023

Amistosos

Buen partido tendremos este martes 11 de abril siguiendo con la Fecha FIFA Femenil, cuando Colombia busque su primera victoria ante una Italia que tendrá su primer partido en este 2023 de cara al Mundial de Australia – Nueva Zelanda que se disputará en el mes de julio del presente año.

Hora y Canal Italia vs Colombia

Sede: Stadio Tre Fontane, Roma, Italia.

Hora: El partido entre Colombia vs Italia se estará disputando a las 9:30 am de Colombia. En Estados Unidos iniciará a las 7:30 am (New York) y 10:30 pm (Los Ángeles). Otros horarios son:

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 8:30 am

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 9:30 am

Bolivia y Venezuela 10:30 am

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 11:30 am

Canal: Por confirmar.

Italia vs Colombia EN VIVO

La Selección Colombia viene de caer goleada por 5-2 ante Francia en el anterior amistoso. La cafeteras hicieron un buen primer tiempo, de hecho lo ganaban por 0-2, pero luego las europeas terminaron anotando cinco goles.

Por su parte, Italia tendrá su primer y último amistoso de cara al Mundial donde enfrentará en la fase de grupos a Argentina, Sudáfrica y Suecia.

La mesa está servida para disfrutar de este excelente partido entre dos selecciones que quieren llegar al Mundial del mes de julio de la mejor manera. Las Azules son las favoritas al estar en casa y tener un plantel poderoso, sin embargo para las Cafeteras será un buen parámetro para saber en que nivel se encuentran y seguro veremos unos buenos 90′ minutos. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Italia vs Colombia.

