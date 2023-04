Wolves vs Brentford EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 31 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

La recta final de la Premier League 2022-2023 da comienzo este sábado 15 de abril y un partido que llama bastante la atención es el que mide a los Wolves con el Brentford, pues podría poner en juego varios aspectos de la temporada para ambos.

Hora y Canal Wolves vs Brentford

Sede: Molineux Stadium, Wolverhampton, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Bolivia y Venezuela. 11:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Peacock en Estados Unidos. Paramount+ en México. ESPN y Star+ en Sudamérica.

Wolves vs Brentford EN VIVO

El Wolverhampton ha tenido una muy difícil temporada, luchando por primera vez desde su regreso a la Premier en 2018, por mantener la categoría, pues con solo ocho victorias y 15 derrotas, marchan en la décimo tercera posición, situación que les obliga a conseguir el triunfo.

Sin embargo, desde la llegada de Julen Lopetegui, los Lobos han tenido bastante mejoría, pues han obtenido cuatro victorias en sus últimos seis partidos en casa, incluído el triunfo de la semana anterior ante el Chelsea, aunque sin Raúl Jiménez, y que lo colocó en buena posición para buscar salvarse.

Por su parte, las aspiraciones de las Abejas son distintas, ya que su buen desempeño en la temporada los tienen peleando por entrar a Europa y un triunfo en Mollineux, los pondría en posición de alcanzar esa última plaza continental.

Sin embargo, el conjunto de Thomas Frank liga dos derrotas consecutivas en liga y aunque por el momento no condiciona su permanencia en la Premier, si pone en duda su posición de luchar por una plaza europea.

Tanto los Wolves como el Brentford saben de la importancia de este partido ya que estamos en la recta final y quieren conseguir sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Lobos en la treceava posición con 31 puntos, mientras que las Abejas son novenas con 43 unidades en estra Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Wolves vs Brentford.

Last modified: abril 14, 2023

