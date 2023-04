Fluminense vs The Strongest EN VIVO, Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Copa Libertadores 2023

Copa Libertadores 2023

Se abren las emociones de la jornada 2 de la Copa Libertadores 2023 este martes 18 de abril con un gran duelo donde el Fluminense busque aprovechar su condición de local para sumar una nueva victoria que los perfile ya rumbo a la siguiente ronda, pero tendrán que recibir al The Strongest que intentará dar la campanada en su dura visita al mítico Maracaná.

Hora y Canal Fluminense vs The Strongest

Sede: Estadio de Maracaná​​, Río de Janeiro, Brasil

Hora: 7:00 pm de Brasil y 6:00 pm de Bolivia. 4:00 pm de México y Centroamérica.

Transmisión: ESPN y Star+ en Latinoamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Fluminense vs The Strongest en VIVO

El cuadro del Fluminense acaba de arrancar su participación en el Brasileirao teniendo un gran debut el pasado sábado al golear 0-3 al América-MG con goles de Germán Cano, John Kennedy y Leanderson da Silva.

El Flu también cumplió con un buen debut en la Libertadores, hace un par de semanas, cuando visitaron al Sporting Cristal logrando vencerlos 1-3 con doblete de Germán Cano y uno más de Vitor Mendes.

Por su parte, The Strongest está teniendo un buen torneo en la Liga de Bolivia donde marchan como sublíderes, aunque no han tenido actividad desde el 8 de abril cuando superaron 0-2 al Royal Pari.

Los Tigres tuvieron un grandísimo debut en la Libertadores cuando recibieron al River Plate logrando superarlos 3-1 con doblete de Enrique Triverio y anotación de Gonzalo Castillo.

Tanto el Fluminense como The Strongest saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita colocarse como líder del sector y dar un paso rumbo a la fase final. En los pronósticos el Flu es claro favorito, pero no deberá confiarse de unos Tigres que intentarán salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Fluminense vs The Strongest.

Last modified: abril 17, 2023

