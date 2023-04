Nacional vs Medellín EN VIVO, Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Copa Libertadores 2023

Copa Libertadores 2023

Siguen las emociones de la jornada 2 de la Copa Libertadores 2023 este miércoles 19 de abril con un gran duelo donde el Nacional busque aprovechar su condición de local para sumar una nueva victoria que los perfile ya rumbo a la siguiente ronda, pero tendrán que recibir al Medellín que intentará dar la campanada en su dura visita al Gran Parque Central.

Hora y Canal Nacional vs Medellín

Sede: Gran Parque Central, Montevideo, Uruguay.

Hora: El juego entre Nacional vs Medellín se estará disputando en punto de las 5:00 pm de Colombia y 7:00 pm de Uruguay; en Estados Unidos iniciará a las 3:00 pm (New York) y 6:00 pm (Los Ángeles). Otros horarios son:

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 4:00 pm

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 5:00 pm

Bolivia y Venezuela 6:00 pm

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 7:00 pm

Transmisión: ESPN y Star+ en Latinoamérica.

Nacional vs Medellín en VIVO

Nacional de Uruguay viene de ganar en su debut por la Copa Libertadores. El equipo Decano derrotó en condición de visitante al Metropolitanos FC en un partido que lo empezarían ganando por medio de Gigliotti, que posteriormente lo empataría Charlis Ortiz, pero que en la última jugada lo ganarían gracias a una anotación de Francisco Ginella en el 90+1′.

Por su parte, del otro lado estará el DIM, que en la primera jornada empató en el Estadio Atanasio Girardot ante el Internacional en un partido que lo empezaron ganando gracias a una anotación de Victor Moreno pero que empatarían los brasileños en el 86′ por medio de Alan Patrick.

La mesa está servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos que quieren sumar de a tres, y con ello dar un gran paso en sus respectivas luchas, aunque en los pronósticos el Nacional es favorito por la localía y porque quiere alejarse más en lidertado, pero el Medellín no se quedará atrás y sabe que no puede regalar más puntos. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Nacional vs Medellín.

Nacional vs Medellín EN VIVO, Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Copa Libertadores 2023

