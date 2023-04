Newcastle vs Tottenham EN VIVO, Hora, Canal, Dónde ver Jornada 32 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Partidazo tendremos este próximo domingo 23 de abril por la parte alta de la tabla de posiciones de la Premier League 2022-23. El Newcastle recibirá en su estadio al Tottenham en un encuentro que promete emociones correspondiente a la jornada 32.

Hora y Canal Newcastle vs Tottenham

Sede: St James’ Park, Newcastle, Reino Unido.

Hora: 2:00 pm de Inglaterra. 7:00 am México y Centroamérica. 8:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:00 am de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 10:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. ESPN Play Sur en Sudamérica. DAZN en España.

Newcastle vs Tottenham en VIVO

En comparación a otras temporadas, el Newcastle viene haciendo una muy buena temporada; en 30 partidos que han disputado han ganado 15, empatado en 11 y tan solo han caido en 4.

En la pasada jornada sufrieron una dura derrota ante el Aston Villa por 3-0 en condición de visitante.

Por su parte, del otro lado está el Tottenham que siempre lucha por estar en la pelea y esta no es la excepción; en 31 partidos registra 16 victorias, 5 empates y 10 derrotas.

En la pasada jornada, los dirigidos por Cristian Stellini, también cayeron pero ante el Bournemouth en condición de local por 2-3.

Tanto el Newcastle como el Tottenham saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y dar un paso en la pelea por sus objetivos que son muy iguales; en la tabla general encontramos a los Las Urracas como cuartos con 56 puntos, mientras que Los Spurs están en el quinto puesto con 53 unidades en esta Liga Premier. Ambos en la lucha por quedar en los puestos de Champions. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Newcastle vs Tottenham.

