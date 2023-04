Sprint Shootout y Sprint EN VIVO Gran Premio de Azerbaiyán 2023 Horario, Transmisión y Formato

Formula 1

Este sábado 29 de abril arrancará un nuevo «invento» de la Formula 1 en el Gran Premio de Azerbaiyán que promete muchas emociones, vueltas rápidas cargadas de adrenalina esperando que cumpla con las expectativas.

Hora y Canal Sprint Gran Premio de Azerbaiyán 2023

Sede: Circuito callejero de Bakú, Bakú. Azerbaiyán

Hora: 2:30 am de México – 1:30 am PT / 4:30 am ET en Estados Unidos (Sprint Shootout). 7:30 am de México – 6:30 am PT / 9:30 am ET en Estados Unidos (Sprint)

Transmisión: Fox Sports y Fox Sports Premium en México. Star+ en Sudamérica. F1 TV en Latinoamérica. ESPN Deportes en Estados Unidos.

Sprint Shootout y Sprint EN VIVO

El F1 Sprint se introdujo por primera vez en 2021, con pilotos corriendo durante aproximadamente 100 km el día antes de varios Grandes Premios, incluido Silverstone hace dos años.

A partir de 2022, los ocho primeros recibirán puntos que se destinarán al campeonato de pilotos, mientras que el Sprint del sábado también determinará la parrilla para el Gran Premio del día siguiente.

Pero ha habido algunos pequeños ajustes para 2023…

¿Cómo funciona el formato Sprint 2023?

Este año, seis eventos exhibirán el formato Sprint, en lugar de tres, comenzando con el Gran Premio de Azerbaiyán de este sábado 29 de abril. El sistema de puntos sigue siendo el mismo: el ganador obtiene ocho puntos, el segundo reclama siete, y así sucesivamente hasta que el octavo obtiene un punto solitario.

El gran cambio viene con la calificación. Ahora, el calendario del viernes contará con la FP1 como de costumbre, y luego una sesión de clasificación que decidirá la parrilla para la carrera del domingo, no la carrera Sprint del sábado.

Esto mantiene separado el Sprint del sábado, lo que la F1 llama una «característica independiente» de los fines de semana de carrera seleccionados.

Eso también significa que los sábados en los que se lleven a cabo las carreras de Sprint estarán precedidos por un «Sprint Shootout», una breve sesión de clasificación que elimina del calendario la FP2 y la FP3.

¿Qué es el Sprint Shootout?

El Sprint Shootout simplemente determina la cuadrícula para la carrera Sprint a seguir.

Una versión condensada de la calificación normal, Sprint Qualifying 1 tendrá una duración de 12 minutos, SQ2 de 10 minutos y SQ3 de ocho minutos, y se realizará el sábado por la mañana.

El dos veces campeón mundial Max Verstappen ha sido abiertamente crítico con el formato Sprint, y con la posibilidad de extender aún más el calendario de carreras, el piloto de Red Bull cuestionó si permanecería en el deporte después de que expire su contrato en 2028.

“Tengo que tener cuidado con lo que digo ahora”, dijo Verstappen el jueves. “Siempre he dicho de todos modos que incluso si no hubiera más carreras de velocidad, pero si seguimos ampliando el calendario y todo el fin de semana es tan largo, en un momento te preguntas a ti mismo: ¿Vale la pena?

“Me gusta correr, me gusta ganar. Sé que, por supuesto, el salario y todo eso, tienes una buena vida, pero ¿es realmente una buena vida? Creo que a veces llegas a un punto en tu carrera en el que quizás quieras hacer otras cosas”.

En el próximo Sprint del fin de semana, Verstappen predijo «caos».

“Creo que todos saben mi opinión al respecto, pero creo que solo mirando el fin de semana, será un poco más caótico, para hacer todo bien”, agregó.

“Tal vez algunas personas que están fuera de los puntos e intentan obtener un punto [realmente lo intentarán]. Creo que una vez que estás al frente, son como 8, 7, 6 [puntos], no hace una gran diferencia y el riesgo que implica tener una derivación potencial. Realmente no veo que sea muy diferente de lo que era en los fines de semana de sprint anteriores”.

Last modified: abril 28, 2023

