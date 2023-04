Inter vs Lazio EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 32 Serie A 2022-23

Serie A

Partidazo de poder a poder tendremos este próximo domingo 30 de abril en la pelea por competencias europeas correspondiente a la jornada 32 de la Serie A 2022-2023, cuando el Inter busque aprovechar su condición de local para sumar una nueva victoria que los mantenga en su lucha por los puestos de Champions League, pero recibirán a la Lazio que intentará volver a la senda del triunfo y seguir con su gran momento en su dura visita al Giuseppe Meazza.

Hora y Canal Inter vs Lazio

Sede: Estadio Giuseppe Meazza, Milán, Italia.

Hora: 8:45 pm de Italia. 4:30 am México y Centroamérica. 5:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 6:30 am de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 7:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 3:30 am PT / 6:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN y Star+ en Latinoamérica. Paramount+ en Estados Unidos.

Inter vs Lazio en VIVO

El cuadro dirigido por Simone Inzaghi ha tenido una campaña algo regular, necesita cerrar con todo si quieren meterse a la Champions League. Después de 31 jornadas, suman 17 victorias, 3 empates y han perdido en 11 ocasiones.

Los Negriazules llegan motivados ya que entre semana lograron la clasificación a la final de la Copa de Italia 2022-23 venciendo 1-0 (global 2-1) a la Juventus, en un duelo donde Federico Dimarco les dió la victoria.

Por su parte, Las Águilas vienen haciendo bien las cosas e intentarán mantenerse en la zona de Champions League hasta el final.

En la jornada pasada, tuvieron una amarga derrota en condición de local por 0-1 contra el Torino. Actualmente suman 18 triunfos, 7 empates y 6 derrotas.

Tanto el Inter como la Lazio saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y dar un gran paso en la pelea por competencias europeas; en la tabla general encontramos al Inter en la sexta posición con 54 puntos, mientras que la Lazio es segunda con 61 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Inter vs Lazio.

Inter vs Lazio EN VIVO Hora, Canal, Donde ver Jornada 32 Serie A 2022-23

Last modified: abril 29, 2023

