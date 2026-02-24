Inter vs Bodo/Glimt EN VIVO Hora y Canal Por Internet Playoffs Champions League 2025-26

Copas Internacionales

El Inter de Milán está obligado a remontar tras caer 3-1 en Noruega ante el Bodo/Glimt en la ida del playoff de Champions. Ahora, en San Siro, los italianos necesitan al menos dos goles para igualar la serie y mantener vivo su sueño europeo.

El equipo dirigido por Cristian Chivu no logró adaptarse a las condiciones en el Ártico y pagó caro su irregularidad. Aunque Francesco Pio Esposito marcó el empate parcial, los goles de Jens Petter Hauge y Kasper Hogh dejaron a los nerazzurri contra las cuerdas. A pesar de su gran rendimiento reciente en eliminatorias europeas (10 victorias en sus últimos 16 duelos a doble partido), el dato preocupa: Inter rara vez remonta desventajas de dos goles y nunca lo ha hecho por tres en fases finales.

Sin embargo, llegan en gran momento doméstico, con siete victorias consecutivas en Serie A y liderato sólido, lo que refuerza su confianza antes del choque decisivo.

Por su parte, el Bodo/Glimt, dirigido por Kjetil Knutsen, está viviendo una campaña histórica. Tras sorprender en la fase de liga con triunfos ante Manchester City y Atlético de Madrid, el conjunto noruego encadena tres victorias consecutivas en Champions y sueña con convertirse en el primer club de su país en avanzar una eliminatoria europea en décadas. Su dinámica en torneos continentales ha sido notable, ganando seis de sus últimas ocho series a doble partido.

Pronóstico: Inter suele hacerse fuerte en casa y tiene el poder ofensivo para igualar la serie. Bodo/Glimt también ha demostrado que puede golpear. Se espera un partido intenso que podría ir a tiempo extra.

👉 Inter 3-1 Bodo/Glimt (4-4 global, Inter avanza en penales).

