Milán vs Inter EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 28 Serie A 2025-26

Serie A

¡Milán se paraliza! Este domingo, San Siro es el escenario del partido que puede definir el destino de Italia: AC Milán frente al Inter. No es solo un derbi por el orgullo, es la última llamada para los Rossoneri si quieren evitar que sus eternos rivales sentencien la carrera por el título de la Serie A.

El Inter de Cristian Chivu llega en un estado de forma imparable, con 10 puntos de ventaja en la cima y sin perder un solo juego desde noviembre. Aunque no contarán con Lautaro Martínez, su bloque colectivo parece no tener fisuras. Por su parte, el Milán necesita repetir la hazaña de la primera vuelta, pero llegan con dudas importantes: su estrella Christian Pulisic está entre algodones y podría dejar su lugar a Christopher Nkunku.

Es ganar o morir para el Milán. Si el Inter se lleva los tres puntos, prácticamente podrán empezar a enfriar el champagne para celebrar el Scudetto.

Mi pronóstico: El Inter confirmará su dominio en una batalla épica. Gana el Inter 2-1. ¿Ustedes qué dicen? ¿El Milán revive la liga o los Nerazzurri sentencian todo? ¡Los leo en los comentarios!

Last modified: marzo 8, 2026