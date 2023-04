Manchester United vs Aston Villa EN VIVO, Hora, Canal, Dónde ver Jornada 34 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Gran partido nos espera este domingo 30 de abril por la parte alta de la tabla en Inglaterra cuando el Manchester United reciba en el Old Trafford al Aston Villa en un partido que promete emociones correspondiente a la jornada 34 de la Premier League 2022-23.

Hora y Canal Manchester United vs Aston Villa

Sede: Estadio Old Trafford, Manchester, Reino Unido.

Hora: 2:00 pm de Inglaterra. 7:00 am México y Centroamérica. 8:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:00 am de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 10:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: HBO Máx en México. ESPN+ y Star+ en Sudamérica. TUDN y Paramount+ en Estados Unidos.

Manchester United vs Aston Villa en VIVO

Y después de varias temporadas, el Manchester United se encuentra en zona de Champions League en estos momentos registrando 18 victorias, 6 empates y 7 derrotas.

En la pasada jornada, en un tremendo partidazo, el equipo dirigido por Erik ten Hag empató por 2-2 ante el Tottenham en condición de local.

Por su parte, del otro lado estará el Aston Villa que llega en un muy buen momento y que hasta ahora registra 16 victorias, 6 empates y 11 derrotas.

En la pasada jornada, los dirigidos por Unai Emery lograron un triunfo por la mínima (1-0) en su estadio ante el Fulham.

Tanto el Manchester United como el Aston Villa saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la lucha por los puestos europeos; en la tabla general encontramos a las Diablos Rojos en la cuarta posición con 60 puntos, mientras que Los Villanos se encuentran en el puesto 6 con 54 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Manchester United vs Aston Villa.

