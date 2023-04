Napoli vs Salernitana EN VIVO Hora, Canal, Donde ver Jornada 32 Serie A 2022-23

Serie A

Seguimos con la actividad de la jornada 32 de la Serie A 2022-2023 este domingo 30 de abril, cuando el Napoli busque aprovechar su condición de local para sumar la victoria que les de el título y poder festejar con su afición, pero recibirán al Salernitana que ha venido con paso ascendente e intentará dar la campanada en su visita al Diego Maradona.

Hora y Canal Napoli vs Salernitana

Sede: Estadio Diego Maradona, Nápoles, Italia

Hora: 3:00 pm de Italia. 7:00 am de México y Centroamérica. 8:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en Estados Unidos. Star+ en Sudamérica. ESPN en México y Centroamérica.

Napoli vs Salernitana en VIVO

El cuadro del Napoli ha tenido una temporada espectacular que los tiene a un solo paso de conseguir el título, pero saben que deben concluir la obra de una vez por todas. En 31 fechas suman 25 victorias, 3 empates y han caído en 3 choques.

Gli Azzurri, con Chucky Lozano como titular, viene de dar un golpe casi definitivo en la jornada pasada cuando visitaron a la Juventus en un duelo que parecía empatarían a cero, hastra que al 90+3 Giacomo Raspadori puso el gol del triunfo.

Por su parte, el Salernitana ha cumplido con un buen torneo en términos generales peleando fuera de la zona de descenso que es su principal objetivo, aunque no pueden aflojar. Ellos cosechan 7 triunfos, 12 empates y 12 partidos perdidos.

El equipo de Memo Ochoa, con el arquero mexicano en el arco, viene de una grandísima victoria en la jornada pasada goleando 3-0 al Sassuolo con goles de Lorenzo Pirola, Boulaye Dia y Lassana Coulibaly, que fue su octavo duelo sin perder.

Tanto el Napoli como el Salernitana saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de sumar, aunque con objetivos muy distintos; en la tabla general encontramos al Gli Azzurri como líder con 78 puntos y de ganar podrían asegurar el título, mientras que I Granate es catorceavo con 33 unidades intentando salvarse del descenso en la Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Napoli vs Salernitana.

